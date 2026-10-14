В Петербурге произошло ДТП с 13 автомобилями

Авария с участием 13 автомобилей произошла на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

В Подмосковье на Дмитровском шоссе произошло три ДТП с участием семи авто

«Сегодня в 06.35 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием нескольких автомобилей на КАД возле Вантового моста», - указали в ведомстве.

Никто не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее во Владивостоке произошло ДТП с 11 автомобилями, пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМВДСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры