В Петербурге произошло ДТП с 13 автомобилями

«Сегодня в 06.35 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием нескольких автомобилей на КАД возле Вантового моста», - указали в ведомстве.

Никто не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее во Владивостоке произошло ДТП с 11 автомобилями, пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая, пишет Ura.ru.

