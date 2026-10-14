В Петербурге произошло ДТП с 13 автомобилями
14 октября 202610:15
Юлия Савченко
Авария с участием 13 автомобилей произошла на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
«Сегодня в 06.35 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием нескольких автомобилей на КАД возле Вантового моста», - указали в ведомстве.
Никто не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее во Владивостоке произошло ДТП с 11 автомобилями, пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая, пишет Ura.ru.
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