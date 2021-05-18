Снова не здоро́во. Санкт-Петербург может вернуть коронавирусные ограничения

«Люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией. Еще есть вариант, что это чипирование, что вакцинация поголовная, что это все неспроста, вот эти мифы почему-то именно для России характерны. Я не слышал, чтобы в других странах были такие протесты против вакцинации. Это на самом деле странно», - заявил вирусолог в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Он подчеркнул, что обычно недоверие людей основывается на странных мифах и слухах, которые не имеют ничего общего со здравым смыслом.

Резкий прирост заболеваемости коронавирусом случился в Петербурге после майских каникул, которые, предполагалось, должны были затормозить третью волну. В Петербурге за неделю скончались 257 человек с коронавирусом. Это на 14% больше, чем неделей ранее.

