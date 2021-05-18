Снова не здоро́во. Санкт-Петербург может вернуть коронавирусные ограничения
Вирусологи единодушны: чем больше россиян получат вакцину, тем быстрее эпидемия будет завершена. Но в интервью НСН медики констатируют, что люди бояться прививаться.
Коронавирусный режим в Санкт-Петербурге может быть ужесточен. Как пояснил губернатор Александр Беглов, на прошлой неделе в городе был отмечен 30%-ый рост числа активных больных и количества госпитализаций. Среди возможных сценариев уменьшение допустимого количества зрителей на спортивных мероприятиях с 75% до 50, введение перчаточного режима, уменьшение планки для мероприятий, не требующих согласования.
Пока власти рассчитывают, что к этим мерам прибегать не потребуется — резервов коечного фонда должно хватить. Но принимать пациентов снова начнет госпиталь «Ленэкспо». Вновь откроется Ситуационный центр. Как сообщил «Фонтанке» его руководитель, заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, проверки начнутся уже в конце этой недели–начале следующей.
«Люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией. Еще есть вариант, что это чипирование, что вакцинация поголовная, что это все неспроста, вот эти мифы почему-то именно для России характерны. Я не слышал, чтобы в других странах были такие протесты против вакцинации. Это на самом деле странно», - заявил вирусолог в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Он подчеркнул, что обычно недоверие людей основывается на странных мифах и слухах, которые не имеют ничего общего со здравым смыслом.
Резкий прирост заболеваемости коронавирусом случился в Петербурге после майских каникул, которые, предполагалось, должны были затормозить третью волну. В Петербурге за неделю скончались 257 человек с коронавирусом. Это на 14% больше, чем неделей ранее.
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