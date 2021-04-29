Названы регионы России, почти победившие коронавирус

Снятие ограничений по коронавирусу в Москве возможно уже в конце мая, заявил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Однако статистика пока тревожная

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Москву, Санкт-Петербург и Московскую область в числе регионов, близких к победе над COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что пять регионов России близки к победе над коронавирусной инфекцией. При этом министр не конкретизировал, какие это регионы.

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в России
«Я думаю, что в числе этих регионов Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Дальше не знаю, потому что надо иметь данные по наличию антител у людей в регионах. У министра они есть. Также у него есть данные о формировании иммунной прослойки, которая составляет больше 70-80%, и это останавливает эпидемию», - сказал Жемчугов.

При этом он предрек скорое снятие ограничительных мер по коронавирусу в столице.

«Я думаю, что в конце мая в Москве можно будет снять ограничительные меры. Для этого нужны основания. Это количество антител у жителей того или иного региона по отношению к общему количеству жителей», - сказал собеседник НСН.

Вместе с тем, по мнению Жемчугова, победа над коронавирусом является «относительной». «Просто все переболели, кто мог. А все остальные вовремя провакцинированы», - пояснил доктор.

Вместе с тем, 29 апреля именно Москва показала тревожную статистику по коронавирусу: по сравнению с 28 апреля, число больных выросло на 74% – с 1,8 тысячи до 3,2 тысячи. Пока не ясно, продолжится ли рост, или скачок был разовым, но инфекционист Николай Малышев уже заявил, что плохая динамика связана с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации, передает РИА Новости.

«Шаманские действия». Мясников о продлении майских праздников

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на днях высказал мнение, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре 2021 года. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что сроки окончания пандемии COVID-19 зависят от того, насколько быстро в стране удастся достичь коллективного иммунитета.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий и Александр Мясников призвал вакцинироваться против коронавируса в связи с надвигающейся на Россию третьей волной заболевания. По его словам, это единственное, что сейчас люди могут противопоставить коронавирусу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры