Названы регионы России, почти победившие коронавирус
Снятие ограничений по коронавирусу в Москве возможно уже в конце мая, заявил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Однако статистика пока тревожная
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Москву, Санкт-Петербург и Московскую область в числе регионов, близких к победе над COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что пять регионов России близки к победе над коронавирусной инфекцией. При этом министр не конкретизировал, какие это регионы.
«Я думаю, что в числе этих регионов Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Дальше не знаю, потому что надо иметь данные по наличию антител у людей в регионах. У министра они есть. Также у него есть данные о формировании иммунной прослойки, которая составляет больше 70-80%, и это останавливает эпидемию», - сказал Жемчугов.
При этом он предрек скорое снятие ограничительных мер по коронавирусу в столице.
«Я думаю, что в конце мая в Москве можно будет снять ограничительные меры. Для этого нужны основания. Это количество антител у жителей того или иного региона по отношению к общему количеству жителей», - сказал собеседник НСН.
Вместе с тем, по мнению Жемчугова, победа над коронавирусом является «относительной». «Просто все переболели, кто мог. А все остальные вовремя провакцинированы», - пояснил доктор.
Вместе с тем, 29 апреля именно Москва показала тревожную статистику по коронавирусу: по сравнению с 28 апреля, число больных выросло на 74% – с 1,8 тысячи до 3,2 тысячи. Пока не ясно, продолжится ли рост, или скачок был разовым, но инфекционист Николай Малышев уже заявил, что плохая динамика связана с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации, передает РИА Новости.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на днях высказал мнение, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре 2021 года. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что сроки окончания пандемии COVID-19 зависят от того, насколько быстро в стране удастся достичь коллективного иммунитета.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий и Александр Мясников призвал вакцинироваться против коронавируса в связи с надвигающейся на Россию третьей волной заболевания. По его словам, это единственное, что сейчас люди могут противопоставить коронавирусу.
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