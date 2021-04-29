Названы регионы России, почти победившие коронавирус

«Я думаю, что в числе этих регионов Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Дальше не знаю, потому что надо иметь данные по наличию антител у людей в регионах. У министра они есть. Также у него есть данные о формировании иммунной прослойки, которая составляет больше 70-80%, и это останавливает эпидемию», - сказал Жемчугов.

При этом он предрек скорое снятие ограничительных мер по коронавирусу в столице.

«Я думаю, что в конце мая в Москве можно будет снять ограничительные меры. Для этого нужны основания. Это количество антител у жителей того или иного региона по отношению к общему количеству жителей», - сказал собеседник НСН.

Вместе с тем, по мнению Жемчугова, победа над коронавирусом является «относительной». «Просто все переболели, кто мог. А все остальные вовремя провакцинированы», - пояснил доктор.

Вместе с тем, 29 апреля именно Москва показала тревожную статистику по коронавирусу: по сравнению с 28 апреля, число больных выросло на 74% – с 1,8 тысячи до 3,2 тысячи. Пока не ясно, продолжится ли рост, или скачок был разовым, но инфекционист Николай Малышев уже заявил, что плохая динамика связана с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации, передает РИА Новости.