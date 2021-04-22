«Мифы и конкуренция»: Объяснен страх россиян перед вакцинацией

Вакцины хватает, но люди не верят, что в России может быть эффективный препарат, а всякого рода мифы это недоверие усугубляют, заявил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Дело даже не в том, что вакцины не хватает, потому что в больших регионах – в Москве, Санкт-Петербурге ее достаточно, а дело в том, что люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией», - объяснил вирусолог.