«Мифы и конкуренция»: Объяснен страх россиян перед вакцинацией
Вирусолог Феликс Ершов рассказал про интересный российский феномен: вакцина есть, а желающих вакцинироваться - нет.
Вакцины хватает, но люди не верят, что в России может быть эффективный препарат, а всякого рода мифы это недоверие усугубляют, заявил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Дело даже не в том, что вакцины не хватает, потому что в больших регионах – в Москве, Санкт-Петербурге ее достаточно, а дело в том, что люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией», - объяснил вирусолог.
Он подчеркнул, что обычно недоверие людей основывается на странных мифах и слухах, которые не имеют ничего общего со здравым смыслом.
«Я это просто знаю по разговорам, люди ко мне обращаются и говорят, вот, подождем вакцину центра Чумакова – она будет лучше, почему она будет лучше? Это никто не понимает. Даже ходит слух, что якобы вся элита привилась "чумаковской" вакциной. Про «Спутник» говорят, что генетический материал вводится в организм и там остается, но это чушь вообще, неграмотность. Еще есть вариант, что это чипирование, что вакцинация поголовная, что это все неспроста, вот эти мифы почему-то именно для России характерны. Я не слышал, чтобы в других странах были такие протесты против вакцинации. Это на самом деле странно», - рассказал Ершов.
При этом эксперт отметил, что коллективного иммунитета, который вырабатывается естественным путем, уже достаточно, потому что многие переболели легко или были бессимптомными носителями, после чего все равно образовались антитела.
«Уже было предположение, что у нас где-то половина людей так или иначе с вирусом контактировали и отреагировали на вирус – иммунитет у них уже сработал, и они защищены», - заключил он.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с коронавирусом в России в целом не так хороша, как может показаться.
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