Мурашко: Не нужно ждать третьей волны коронавируса, надо вакцинироваться!

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется, этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, авось в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», - сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что 42% опрошенных россиян отказались делать прививку категорически. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

