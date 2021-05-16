Мурашко: Не нужно ждать третьей волны коронавируса, надо вакцинироваться!
Россиянам следует вакцинироваться, не ждать третьей волны коронавируса, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется, этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, авось в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», - сказал Мурашко.
Ранее сообщалось, что 42% опрошенных россиян отказались делать прививку категорически. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.
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