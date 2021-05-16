Каждый пятый россиянин готов сделать прививки от COVID-19 ради заграничного отдыха

Согласно результатам опроса, 20% россиян готовы сделать прививку, чтобы путешествовать по миру, а 18% граждан страны намерены вакцинироваться в любом случае. Также сообщается, что 42% респондентов отказались делать прививку категорически, еще 20% затрудняются с ответом, пишет Газета.ru.

Из тех, кто готов пройти противоковидную вакцинацию ради заграничных поездок, 26% опрошенных моложе 34 лет, 16% россиян в возрасте от 35 до 44 лет, еще 19% участников опроса в возрасте 45 лет и старше. Из тех, кто сбирается привиться от COVID-19 независимо от причин 14% респондентов до 34 лет, 16% в возрасте от 35 до 44 лет и 24% от 45 лет и старше.

Сообщается, что в исследовании участвовали 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет, не сделавших прививку от коронавируса. Опрос проведен в 406 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.

Ранее главный научный сотрудник центра Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.

«Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться. Тем более, что многие еще болеют и умирают. Этот процесс продолжается, хотя и снижается. Нужно продолжать информационную кампанию в СМИ, обязательно людям объяснять, что надо вакцинироваться! Нельзя поддаваться кампании против вакцинации, которая ведется в России. Надо просто понимать, что с производством вакцин связаны очень большие деньги, поэтому конкуренты идут на все в любой стране мира. Россия не исключение, но каждый платит за свою позицию собственным здоровьем», - считает эксперт.

