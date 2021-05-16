Каждый пятый россиянин готов сделать прививки от COVID-19 ради заграничного отдыха
Каждый пятый россиянин выразил готовность сделать прививку от коронавируса, чтобы получить возможность отправиться за границу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.
Согласно результатам опроса, 20% россиян готовы сделать прививку, чтобы путешествовать по миру, а 18% граждан страны намерены вакцинироваться в любом случае. Также сообщается, что 42% респондентов отказались делать прививку категорически, еще 20% затрудняются с ответом, пишет Газета.ru.
Из тех, кто готов пройти противоковидную вакцинацию ради заграничных поездок, 26% опрошенных моложе 34 лет, 16% россиян в возрасте от 35 до 44 лет, еще 19% участников опроса в возрасте 45 лет и старше. Из тех, кто сбирается привиться от COVID-19 независимо от причин 14% респондентов до 34 лет, 16% в возрасте от 35 до 44 лет и 24% от 45 лет и старше.
Сообщается, что в исследовании участвовали 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет, не сделавших прививку от коронавируса. Опрос проведен в 406 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.
Ранее главный научный сотрудник центра Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.
«Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться. Тем более, что многие еще болеют и умирают. Этот процесс продолжается, хотя и снижается. Нужно продолжать информационную кампанию в СМИ, обязательно людям объяснять, что надо вакцинироваться! Нельзя поддаваться кампании против вакцинации, которая ведется в России. Надо просто понимать, что с производством вакцин связаны очень большие деньги, поэтому конкуренты идут на все в любой стране мира. Россия не исключение, но каждый платит за свою позицию собственным здоровьем», - считает эксперт.
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