В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у переболевших «омикроном»

Постковидный синдром у переболевших штаммом «омикрон» проявляется реже, чем у других разновидностей вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Названы симптомы постковидного синдрома, с которыми нужно обратиться к психиатру

По её словам, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, нарушение пищеварения, еще реже — нарушение вкуса или восприятия запахов.

По словам врача, в целом проявления схожи с теми, что были раньше, однако при этом менее выражены.

Большая часть россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако предпочитает игнорировать проявления болезни, говорится в исследовании ВЦИОМ. Самыми частными были нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость, одышка, бессоница и тревожность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры