В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у переболевших «омикроном»

По её словам, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, нарушение пищеварения, еще реже — нарушение вкуса или восприятия запахов.

По словам врача, в целом проявления схожи с теми, что были раньше, однако при этом менее выражены.

Большая часть россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако предпочитает игнорировать проявления болезни, говорится в исследовании ВЦИОМ. Самыми частными были нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость, одышка, бессоница и тревожность.

