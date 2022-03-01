В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у переболевших «омикроном»
Постковидный синдром у переболевших штаммом «омикрон» проявляется реже, чем у других разновидностей вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
По её словам, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, нарушение пищеварения, еще реже — нарушение вкуса или восприятия запахов.
По словам врача, в целом проявления схожи с теми, что были раньше, однако при этом менее выражены.
Большая часть россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако предпочитает игнорировать проявления болезни, говорится в исследовании ВЦИОМ. Самыми частными были нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость, одышка, бессоница и тревожность.
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