QR-коды и ограничения на массовых мероприятиях отменили в Москве

С 3 марта в Москве отменяется использование QR-кодов и все ограничения на посещение объектов общественного питания, а также развлекательных и спортивных массовых мероприятий. Об этом на своем официальном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.

Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только ношение масок в помещениях

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе постепенно стабилизируется, к тому же количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, что и позволяет отменить значительную часть коронавирусных ограничений.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве отменяется обязательный домашний режим для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПандемияQR-кодКоронавирусМоскваСергей Собянин
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