QR-коды и ограничения на массовых мероприятиях отменили в Москве
С 3 марта в Москве отменяется использование QR-кодов и все ограничения на посещение объектов общественного питания, а также развлекательных и спортивных массовых мероприятий. Об этом на своем официальном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе постепенно стабилизируется, к тому же количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, что и позволяет отменить значительную часть коронавирусных ограничений.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве отменяется обязательный домашний режим для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
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