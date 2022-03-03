QR-коды и ограничения на массовых мероприятиях отменили в Москве

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе постепенно стабилизируется, к тому же количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций снижается, что и позволяет отменить значительную часть коронавирусных ограничений.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве отменяется обязательный домашний режим для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.