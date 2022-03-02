Заболеваемость коронавирусом возвращается к январским показателям

По данным ведомства, текущие рекомендации учитывают снижение заболеваемости и распространение разновидности COVID-19 «омикрон». Сейчас рост заболеваемости фиксируется только в шести регионах, а в 75 субъектах отмечено ее снижение.

Как сообщила главный санитарный врач Анна Попова, в 97% подтвержденных случаев коронавирус протекает как ОРВИ или бессимптомно.

В обновленных рекомендациях Роспотребнадзора предложено отменить обязательную социальную дистанцию в 1,5 м в кафе и учреждениях культуры, а также устранены рекомендации по нормам заполняемости в музеях, кинотеатрах. Данные нормы определяли сами российские регионы.

При этом в силе остаются многие иные рекомендации Роспотребнадзора, среди которых — требование носить защитные маски в закрытом помещении, измерение температуры посетителей и сотрудников всех учреждений. В кинотеатрах, музеях, а также при проведении мероприятий должны быть интервалы на уборку.

Число новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 97 333, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Впервые с 28 января идентифицировано менее 100 тысяч случаев за 24 часа.

