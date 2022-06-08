«Это нонсенс!»: В Союзе жилищных организаций возмутились автоиндексацией платы за жилье

Подобная инициатива будет нарушать принцип неприкосновенности частной собственности, заявил в эфире НСН председатель Союза Константин Крохин. 

Если в России введут автоматическую индексацию платы за жилье, то это приведет к увеличению объема недоремонта и количества аварийного ветхого жилья, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В Госдуме предложили ввести скидки на услуги ЖКХ на время отключения горячей воды

Накануне «Известия» сообщили, что Минстрой рассматривает возможность автоматической индексации платы за жилье. Так, речь идет о повышении тарифов за содержание и ремонт дома без дополнительного согласования с собственниками. Константин Крохин выступил против подобного нововведения.

«В этой инициативе можно усмотреть стремление к увеличению объемов недоремонта и количества аварийного ветхого жилья. Когда граждане будут отлучены от обязанности содержать свое жилье и заботиться о состоянии общего имущества, за них это как бы будет делать государство. А оно эту функцию будет выполнять просто повышая тарифы. Эту инициативу нельзя ни в коем случае поддерживать. Некачественное содержание и плохая обратная связь с населением в этих домах приведут к тому, что будут требоваться все большие объемы финансирования», - сказал Крохин.

«Пенсионеры не поймут»: В ОНФ выступили против отказа от бумажных квитанций по оплате ЖКХ

При этом, по его словам, автоматическая индексация платы за жилье будет полностью нарушать принцип неприкосновенности частной собственности.

«Когда вводится автоматическая индексация – это значит, что органы исполнительной власти забирают себе полномочия по определению состава услуг и качества содержания. Тем самым нарушается конституционный принцип. Также нарушается принцип, по которому право частной собственности на жилье неприкосновенно. Поэтому с правовой точки зрения – это нонсенс! Но и с точки зрения практической тоже. Старый дом, которому 100 лет и дом, которому 15 лет, требуют разного ухода и разной стоимости содержания», - указал Крохин.

Председатель Союза жилищных организаций столицы подчеркнул, что плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях. Он указал, что граждане должны определять сами, как дом будет обслуживаться.

«Откат, распил и время»: В Москве оценили изменения системы капремонта

«Опасность инициативы заключается в том, что будет повышено финансовое бремя, потому что большая часть населения живет в многоквартирных домах. В данном случае тариф устанавливается по закону в каждом доме на основании решения собрания, если есть активность населения. Если активности нет, то устанавливается решениями местных властей. Смысл этой нормы в том, что дома разные. В каждом доме различный набор услуг. Соответственно, утверждая определенную смету и тариф, граждане на местах решают, как им лучше жить. Это их законное право – определять, как это жилье будет обслуживаться», - резюмировал Крохин.

Ранее сообщалось, что в России планируют изменить систему капитального ремонта домов. Отмечалось, что законопроект, предлагающий ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ, одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:ЖКХКвартирыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры