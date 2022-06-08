«Это нонсенс!»: В Союзе жилищных организаций возмутились автоиндексацией платы за жилье

Накануне «Известия» сообщили, что Минстрой рассматривает возможность автоматической индексации платы за жилье. Так, речь идет о повышении тарифов за содержание и ремонт дома без дополнительного согласования с собственниками. Константин Крохин выступил против подобного нововведения.

«В этой инициативе можно усмотреть стремление к увеличению объемов недоремонта и количества аварийного ветхого жилья. Когда граждане будут отлучены от обязанности содержать свое жилье и заботиться о состоянии общего имущества, за них это как бы будет делать государство. А оно эту функцию будет выполнять просто повышая тарифы. Эту инициативу нельзя ни в коем случае поддерживать. Некачественное содержание и плохая обратная связь с населением в этих домах приведут к тому, что будут требоваться все большие объемы финансирования», - сказал Крохин.