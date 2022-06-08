«Это нонсенс!»: В Союзе жилищных организаций возмутились автоиндексацией платы за жилье
Подобная инициатива будет нарушать принцип неприкосновенности частной собственности, заявил в эфире НСН председатель Союза Константин Крохин.
Если в России введут автоматическую индексацию платы за жилье, то это приведет к увеличению объема недоремонта и количества аварийного ветхого жилья, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Известия» сообщили, что Минстрой рассматривает возможность автоматической индексации платы за жилье. Так, речь идет о повышении тарифов за содержание и ремонт дома без дополнительного согласования с собственниками. Константин Крохин выступил против подобного нововведения.
«В этой инициативе можно усмотреть стремление к увеличению объемов недоремонта и количества аварийного ветхого жилья. Когда граждане будут отлучены от обязанности содержать свое жилье и заботиться о состоянии общего имущества, за них это как бы будет делать государство. А оно эту функцию будет выполнять просто повышая тарифы. Эту инициативу нельзя ни в коем случае поддерживать. Некачественное содержание и плохая обратная связь с населением в этих домах приведут к тому, что будут требоваться все большие объемы финансирования», - сказал Крохин.
При этом, по его словам, автоматическая индексация платы за жилье будет полностью нарушать принцип неприкосновенности частной собственности.
«Когда вводится автоматическая индексация – это значит, что органы исполнительной власти забирают себе полномочия по определению состава услуг и качества содержания. Тем самым нарушается конституционный принцип. Также нарушается принцип, по которому право частной собственности на жилье неприкосновенно. Поэтому с правовой точки зрения – это нонсенс! Но и с точки зрения практической тоже. Старый дом, которому 100 лет и дом, которому 15 лет, требуют разного ухода и разной стоимости содержания», - указал Крохин.
Председатель Союза жилищных организаций столицы подчеркнул, что плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях. Он указал, что граждане должны определять сами, как дом будет обслуживаться.
«Опасность инициативы заключается в том, что будет повышено финансовое бремя, потому что большая часть населения живет в многоквартирных домах. В данном случае тариф устанавливается по закону в каждом доме на основании решения собрания, если есть активность населения. Если активности нет, то устанавливается решениями местных властей. Смысл этой нормы в том, что дома разные. В каждом доме различный набор услуг. Соответственно, утверждая определенную смету и тариф, граждане на местах решают, как им лучше жить. Это их законное право – определять, как это жилье будет обслуживаться», - резюмировал Крохин.
Ранее сообщалось, что в России планируют изменить систему капитального ремонта домов. Отмечалось, что законопроект, предлагающий ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ, одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
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