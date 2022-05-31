«Пенсионеры не поймут»: В ОНФ выступили против отказа от бумажных квитанций по оплате ЖКХ

При этом она рассказала, что с бумажными квитанциями происходит много афер. В этой связи Калинина отметила, что с электронными квитанциями такие ситуации возникали бы гораздо реже.

«Бывают аферы, которые производят с бумажными квитанциями, напечатать их может любой принтер. Бабушки, которые к нам приходят, платят просто потому, что они добропорядочные граждане: пришла бумажка, значит надо оплатить. Они не понимают, что это афера. Особенно в дальних населенных пунктах, где нет государственной жилищной инспекции. Чтобы этого не было, конечно, от бумажных носителей лучше отходить. Но пока в большей степени интернет не доступен во многих частях нашей страны, во многих местах люди просто не смогут оплатить квитанцию вовремя», - указала Калинина.

Также член центрального штаба ОНФ подчеркнула, что при отказе от бумажных квитанций гражданам придется решать абсолютно все случаи с аферистами через суд.