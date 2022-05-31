«Пенсионеры не поймут»: В ОНФ выступили против отказа от бумажных квитанций по оплате ЖКХ
Далеко не все понимают, как обращаться с электронными квитанциями и подписями, заявила в эфире НСН Светлана Калинина.
В ближайшие десять лет бумажные квитанции по оплате ЖКХ отменять нельзя, во многих населенных пунктах России нет интернета, люди просто не смогут заплатить вовремя, заявила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве разрабатывают законопроект, предполагающий полный отказ от бумажных уведомлений, в том числе от квитанций на оплату коммунальных услуг. Светлана Калинина считает, что сейчас такая инициатива не может быть реализуема.
«Больше 50% тех, кто платит за коммуналку сегодня – это пенсионеры. Не все пенсионеры понимают, что такое электронная подпись и электронные квитанции. Они привыкли видеть бумажные носители. Пока молодежь не пришла активно в публичное пространство за ЖКХ, очень сложно отказаться от бумажных носителей. Ближайшее десятилетие – это будет тот период, когда бумажные носители нельзя отменять в принципе», - сказала Калинина.
При этом она рассказала, что с бумажными квитанциями происходит много афер. В этой связи Калинина отметила, что с электронными квитанциями такие ситуации возникали бы гораздо реже.
«Бывают аферы, которые производят с бумажными квитанциями, напечатать их может любой принтер. Бабушки, которые к нам приходят, платят просто потому, что они добропорядочные граждане: пришла бумажка, значит надо оплатить. Они не понимают, что это афера. Особенно в дальних населенных пунктах, где нет государственной жилищной инспекции. Чтобы этого не было, конечно, от бумажных носителей лучше отходить. Но пока в большей степени интернет не доступен во многих частях нашей страны, во многих местах люди просто не смогут оплатить квитанцию вовремя», - указала Калинина.
Также член центрального штаба ОНФ подчеркнула, что при отказе от бумажных квитанций гражданам придется решать абсолютно все случаи с аферистами через суд.
«Если есть бумажный носитель и произошла афера, то можно предъявить эту бумагу и показать, что эта квитанция была предъявлена кем-то. Когда квитанция будет электронная, то в любом случае можно будет работать только через юристов, которые будут это доказывать, отслеживать и так далее. Для людей это опять же дополнительные расходы», - резюмировала Калинина.
Ранее аналитики сервиса Doma.ai отмечали, что управляющие компании и ТСЖ России могли бы экономить порядка пяти миллиардов рублей в год, если откажутся от бумажных квитанций.
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