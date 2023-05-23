«Накопились вопросы»: Правозащитники оценили закон об изъятии загранпаспортов
Законы можно корректировать при наблюдении перекосов на практике, сказал НСН Александр Брод.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе с НСН заявил, что правозащитники и эксперты будут внимательно следить за правоприменением приятого законопроекта о признании загранпаспортов недействительными.
Накануне Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Так, основанием для признания документа недействительным выступает его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства, а также непередача без уважительной причины паспорта гражданином, которому запрещен выезд из страны. Призванные на военную службу будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД, иначе паспорт подлежит изъятию на погранконтроле. Брод отметил, что практика изъятия загранпаспортов и ранее применялась на территории России.
«Ранее уже существовала норма о том, что заграничный паспорт гражданина РФ изымается, если гражданину ограничен выезд из РФ в связи с тем, что он привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, осужден за совершение преступления или уклоняется от обязательств, наложенных на него судом. Загранпаспорт мог быть изъят судом, органами внутренних дел, пограничными либо таможенными органами. Сейчас перечень категорий граждан, у которых могут быть изъяты паспорта, расширился. Также предусмотрена в ряде случаев и самостоятельная сдача загранпаспорта владельцем», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, к подобному расширению перечня категорий граждан есть ряд вопросов.
«В связи с данной инициативой законодателей возникает несколько вопросов. Обсуждался ли данный законопроект в среде экспертов и общественности? В условиях всеобщей цифровизации так ли необходимо изъятие загранпаспортов, обеспечение их ответственного хранения и выдача соответствующей документации, если в электронные базы пограничной службы могли бы быть внесены данные о тех категориях граждан, кому выезд из страны запрещен? Учитывали ли законодатели, что есть ряд стран (Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия и другие), куда допускается въезд без российского загранпаспорта?» - отметил член СПЧ.
Он рассказал о ситуациях, при которых меняли законы в случаях их некорректной работы на практике.
«Безусловно, правозащитники и эксперты будут вести мониторинг правоприменения. Были случаи, когда скороспелые законы корректировались при наблюдении перекосов на практике», - резюмировал Брод.
Ранее Брод в беседе с НСН заявил, что в уголовно-процессуальном кодексе есть статья, которая дает право силовикам проводить обыски без решения суда.
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