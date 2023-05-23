«Накопились вопросы»: Правозащитники оценили закон об изъятии загранпаспортов

Накануне Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Так, основанием для признания документа недействительным выступает его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства, а также непередача без уважительной причины паспорта гражданином, которому запрещен выезд из страны. Призванные на военную службу будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД, иначе паспорт подлежит изъятию на погранконтроле. Брод отметил, что практика изъятия загранпаспортов и ранее применялась на территории России.

«Ранее уже существовала норма о том, что заграничный паспорт гражданина РФ изымается, если гражданину ограничен выезд из РФ в связи с тем, что он привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, осужден за совершение преступления или уклоняется от обязательств, наложенных на него судом. Загранпаспорт мог быть изъят судом, органами внутренних дел, пограничными либо таможенными органами. Сейчас перечень категорий граждан, у которых могут быть изъяты паспорта, расширился. Также предусмотрена в ряде случаев и самостоятельная сдача загранпаспорта владельцем», - разъяснил собеседник НСН.