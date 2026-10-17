Минтранс: Более 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

По состоянию на 15:30 мск в аэропортах московского авиаузла на вылет и прилет задержано более 100 рейсов. Об этом сообщает Минтранс РФ.

В Москве из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 авиарейсов

«На вылет и на прилет задержаны 103 рейса», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все воздушные гавани продолжают работу в координации с профильными службами, подчеркнув, что безусловным приоритетом при этом остается обеспечение безопасности полетов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за ночных ограничений, связанных с налетом БПЛА ВСУ, в московских аэропортах задержали и отменили более 370 авиарейсов.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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