Минтранс: Более 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

«На вылет и на прилет задержаны 103 рейса», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все воздушные гавани продолжают работу в координации с профильными службами, подчеркнув, что безусловным приоритетом при этом остается обеспечение безопасности полетов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за ночных ограничений, связанных с налетом БПЛА ВСУ, в московских аэропортах задержали и отменили более 370 авиарейсов.

