СМИ: В России предложили указывать паспортные данные или ИНН получателей денежных переводов

Росфинмониторинг хочет обязать банки указывать номер паспорта или ИНН адресата денежных переводов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на обновленный законопроект ведомства о внесении поправок в антиотмывочный закон.

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Федеральная служба предложила сделать обязательным указание данных как плательщика, так и получателя. Информацию должны предоставлять сами клиенты или банки на основе данных систем межбанковского обмена. При этом Росфинмониторинг хочет сделать исключение для переводов через Систему быстрых платежей, для них предоставление данных получателя не понадобится. Требования могут вступить в силу с 2026 года и будут действовать при внутрироссийских и трансграничных денежных переводах по картам или счетам.

Кроме того, в законопроекте предлагается ограничить максимальную сумму переводов без открытия банковского счета: она составит 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Эксперты отмечают, что такие изменения усложнят проведение безналичных переводов и затруднят работу банков, увеличив накладные расходы и время проведения перевода.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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