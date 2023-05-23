Госдума приняла закон о признании загранпаспортов недействительными

Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, передает ТАСС.

Так, основанием для признания документа недействительным выступает его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства, а также непередача без уважительной причины паспорта гражданином, которому запрещен выезд из страны.

Призванные на военную службу будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД, иначе паспорт подлежит изъятию на погранконтроле.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ.

Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношении уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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