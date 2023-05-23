Госдума приняла закон о признании загранпаспортов недействительными

Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, передает ТАСС.

Так, основанием для признания документа недействительным выступает его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства, а также непередача без уважительной причины паспорта гражданином, которому запрещен выезд из страны.

Призванные на военную службу будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД, иначе паспорт подлежит изъятию на погранконтроле.