Госдума приняла закон о признании загранпаспортов недействительными
Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, передает ТАСС.
Так, основанием для признания документа недействительным выступает его утрата, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, прекращение гражданства, а также непередача без уважительной причины паспорта гражданином, которому запрещен выезд из страны.
Призванные на военную службу будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД, иначе паспорт подлежит изъятию на погранконтроле.
Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ.
Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношении уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следователи назвали причины нападения выпускника школы на одноклассницу под Волгоградом
- Путин наградил директора Музея Победы Школьника орденом Александра Невского
- Госдума приняла закон о признании загранпаспортов недействительными
- Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена
- Губернатор опроверг новый заход диверсантов в Белгородской области
- Путин заявил, что с помощью СВО Россия пытается прекратить войну
- СМИ: Uniqlo может продать свой бизнес в России
- Россиянам разъяснили порядок установки кондиционеров
- Пушилин заявил, что Бахмуту вернут советское название Артемовск
- В Госдуме объяснили механизм снятия статуса иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru