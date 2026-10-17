Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу Россия нанесла один из самых мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом он сообщил в соцсетях.

Герасимов: Армия РФ существенно снизила возможности украинской промышленности

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска приступили к ударам по энергетическим объектам Украины.

Сегодня утром МО РФ отчиталось о поражении крупнейшего металлургического предприятия Украины «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / SvenSimon-Pre
ТЕГИ:ЭнергетикаУкраинаВладимир Зеленский

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