Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу Россия нанесла один из самых мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом он сообщил в соцсетях.
Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска приступили к ударам по энергетическим объектам Украины.
Сегодня утром МО РФ отчиталось о поражении крупнейшего металлургического предприятия Украины «Запорожсталь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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