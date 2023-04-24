Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте
Минюст России готовится законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко в интервью ТАСС.
Как напомнил министр, допустимость изменения пола была закреплена в стране в 1997 году.
«В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», - указал Чуйченко.
Отмена возможности смены пола в документах может быть одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru