Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте

Минюст России готовится законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко в интервью ТАСС.

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Как напомнил министр, допустимость изменения пола была закреплена в стране в 1997 году.

«В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», - указал Чуйченко.

Отмена возможности смены пола в документах может быть одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПаспортМинюст РФ

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