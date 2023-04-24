Минюст готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте

Как напомнил министр, допустимость изменения пола была закреплена в стране в 1997 году.

«В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», - указал Чуйченко.

Отмена возможности смены пола в документах может быть одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве РФ.

