Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект указа о цифровом паспорте гражданина.
В частности, документ предусматривает добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения «Госуслуги», а электронные версии документов будут приравнены к предъявлению бумажных оригиналов.
Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков заявил, что постепенный переход на цифровые паспорта в России является логичным шагом, учитывая тот факт, что весь документооборот постепенно переходит в «цифру», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru