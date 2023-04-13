Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект указа о цифровом паспорте гражданина.

Путин поручил представить проект о цифровом удостоверении личности

В частности, документ предусматривает добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения «Госуслуги», а электронные версии документов будут приравнены к предъявлению бумажных оригиналов.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков заявил, что постепенный переход на цифровые паспорта в России является логичным шагом, учитывая тот факт, что весь документооборот постепенно переходит в «цифру», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГосуслугиДокументыПаспорт

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