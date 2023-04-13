Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте

В частности, документ предусматривает добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения «Госуслуги», а электронные версии документов будут приравнены к предъявлению бумажных оригиналов.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков заявил, что постепенный переход на цифровые паспорта в России является логичным шагом, учитывая тот факт, что весь документооборот постепенно переходит в «цифру», пишут «Известия».