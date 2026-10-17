Кэти Захария проработала пресс-секретарем Белого дома рекордно короткий срок

По данным СМИ, Захария вышла на работу спустя шесть дней после получения предложения. Ее единственный официальный брифинг, прошедший в минувший понедельник, продлился около 14 минут. Во время выступления перед журналистами она допустила оговорку, случайно назвав своего супруга президентом.

Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории, девятой женщиной на этом посту и третьей блондинкой в действующей команде президента. Предыдущий исторический рекорд по самому короткому пребыванию на этой должности принадлежал Стивену Эрли, который в декабре 1950 года исполнял обязанности представителя администрации Гарри Трумэна в течение двух недель.

С 2017 года пост официального представителя Белого дома занимают исключительно женщины. Захария сменила на этой должности Каролин Левитт, которая работала с начала нового президентского срока Дональда Трампа в 2025 году, но решила уйти в отставку ради семьи после рождения второго ребенка. Глава государства уже заявил, что не намерен спешить с выбором нового постоянного пресс-секретаря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

