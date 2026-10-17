Кэти Захария проработала пресс-секретарем Белого дома рекордно короткий срок
Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария покинула свой пост, проработав на нем всего пять дней, что стало самым коротким сроком в истории этой должности. Об этом сообщила администрация американского лидера, подтвердив перевод чиновницы на другую позицию.
По данным СМИ, Захария вышла на работу спустя шесть дней после получения предложения. Ее единственный официальный брифинг, прошедший в минувший понедельник, продлился около 14 минут. Во время выступления перед журналистами она допустила оговорку, случайно назвав своего супруга президентом.
Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории, девятой женщиной на этом посту и третьей блондинкой в действующей команде президента. Предыдущий исторический рекорд по самому короткому пребыванию на этой должности принадлежал Стивену Эрли, который в декабре 1950 года исполнял обязанности представителя администрации Гарри Трумэна в течение двух недель.
С 2017 года пост официального представителя Белого дома занимают исключительно женщины. Захария сменила на этой должности Каролин Левитт, которая работала с начала нового президентского срока Дональда Трампа в 2025 году, но решила уйти в отставку ради семьи после рождения второго ребенка. Глава государства уже заявил, что не намерен спешить с выбором нового постоянного пресс-секретаря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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