«Оснований нет»: Правозащитник усомнился в необходимости обысков без решения суда

ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда в ряде случаев. В частности, если случаи не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, либо есть данные о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. Для обысков без решения суда понадобится постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов. Брод не видит оснований для изменения закона.

«Статья 165 УПК РФ уже предусматривает такую ситуацию, когда в исключительных случаях производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее трех суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. Таким образом, УПК уже предусматривает экстренные ситуации при проведении обыска и иных следственных действий, и получения соответствующих санкций судьи и прокурора в течение трех суток постфактум. Поэтому оснований для изменения УПК я не усматриваю», - сказал Брод.