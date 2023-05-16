«Оснований нет»: Правозащитник усомнился в необходимости обысков без решения суда
В исключительных случаях обыск может быть произведен без судебного решения, сказал НСН Александр Брод.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе с НСН заявил, что в уголовно-процессуальном кодексе есть статья, которая дает право силовикам проводить обыски без решения суда.
ФСБ предложила разрешить ей проводить обыски без решения суда в ряде случаев. В частности, если случаи не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, либо есть данные о событиях и действиях, «создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России. Для обысков без решения суда понадобится постановление от одного из руководителей органа безопасности — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности. ФСБ должна будет уведомить суд об обысках в течение 24 часов. Брод не видит оснований для изменения закона.
«Статья 165 УПК РФ уже предусматривает такую ситуацию, когда в исключительных случаях производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее трех суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. Таким образом, УПК уже предусматривает экстренные ситуации при проведении обыска и иных следственных действий, и получения соответствующих санкций судьи и прокурора в течение трех суток постфактум. Поэтому оснований для изменения УПК я не усматриваю», - сказал Брод.
Собеседник НСН отметил, что обыски без решения суда затем проверяются на законность.
«Судья проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми», - отметил Брод.
Ранее первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков в беседе с НСН заявил, что некоторые следователи считают героическим поступком посадить должностное лицо за госизмену.
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