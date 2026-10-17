МО: ВС РФ ударили по предприятию, подстанции и сухогрузу на Украине

По данным ведомства, в результате атаки в городе Луцке было поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» (Kromberg & Schubert ), задействованное в ремонте автомобильной техники для нужд украинской армии, а также электроподстанция в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности.

Кроме того, российские военные отчитались о поражении морского сухогруза в 40 километрах южнее порта Одесса, осуществлявшего транспортировку грузов военного и двойного назначения в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили 654 дрона ВСУ, снаряд HIMARS и безэкипажный катер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».