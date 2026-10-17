МО: ВС РФ ударили по предприятию, подстанции и сухогрузу на Украине
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, энергетики и логистики Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, в результате атаки в городе Луцке было поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» (Kromberg & Schubert ), задействованное в ремонте автомобильной техники для нужд украинской армии, а также электроподстанция в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности.
Кроме того, российские военные отчитались о поражении морского сухогруза в 40 километрах южнее порта Одесса, осуществлявшего транспортировку грузов военного и двойного назначения в акватории Черного моря.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили 654 дрона ВСУ, снаряд HIMARS и безэкипажный катер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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