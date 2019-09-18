Скончался историк Александр Пыжиков

В ночь на 17 сентября скончался на 54-м году жизни российский историк и государственный деятель Александр Пыжиков, сообщает «Накануне.Ru». По предварительным данным, причиной смерти учёного стал оторвавшийся тромб.

Прощание с историком состоится в Москве 19 сентября в доме №3 по улице Цюрупы с 10:00 до 11:00.

Александр Владимирович Пыжиков был автором множества книг — «Взлет над пропастью», «Грани русского раскола» и «Корни сталинского большевизма» лишь некоторые из них. Он читал лекции, преподавал на кафедре новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, писал для ряда изданий, в том числе комментировал различные исторические события в эфире НСН. Редакция соболезнует родным и коллегам Александра Владимировича и приводит некоторые его материалы.