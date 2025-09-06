Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке
Президент России Владимир Путин отметил госнаградами камчатских онкологов, которые продолжили операцию во время землетрясения, следует из указа главы государства.
Орден Пирогова «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях» получила Яна Гвоздева. А Любовь Цыплакова была удостоена звания заслуженного врача России.
Напомним, в конце июля мощное землетрясение застало врачей Камчатского онкодиспансера прямо в операционной. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников тогда отметил, что медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.
На Камчатку утром 30 июля обрушилось мощнейшее землетрясение за последние 70 лет магнитудой 8,7. Таких мощных толчков в регионе не было зафиксировано с 1952 года. Люди в панике выбегали из зданий, а побережье региона накрыло цунами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru