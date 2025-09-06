Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке

Орден Пирогова «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях» получила Яна Гвоздева. А Любовь Цыплакова была удостоена звания заслуженного врача России.

Напомним, в конце июля мощное землетрясение застало врачей Камчатского онкодиспансера прямо в операционной. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников тогда отметил, что медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

На Камчатку утром 30 июля обрушилось мощнейшее землетрясение за последние 70 лет магнитудой 8,7. Таких мощных толчков в регионе не было зафиксировано с 1952 года. Люди в панике выбегали из зданий, а побережье региона накрыло цунами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

