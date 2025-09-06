Скрипку Эйнштейна выставили на аукцион за £300 тысяч

«Любимую скрипку» Эйнштейн приобрел в середине 1890-ых годов, перед тем как уехал из Мюнхена в Швейцарию для продолжения учебы. На инструменте он выгравировал имя «Лина», играя на нем с конца подросткового возраста до взрослой жизни, даже во время создания теории относительности.

Позднее Эйнштейн передал скрипку своему коллеге-физику, так как планировал бежать из Германии в Америку, чтобы избежать нацистских преследований. Сделал он это, потому что не хотел, чтобы его имущество пропало.



Теории Эйнштейна были осуждены немецкими властями в 1930-х годах, отчасти из-за еврейского происхождения ученого.

Ранее письмо Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту, в котором говорилось об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия, ушло с молотка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

