Песков: Переписки в любом мессенджере абсолютно прозрачны для спецслужб

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для спецслужб.

Песков заявил, что Telegram и WhatsApp должны остаться в России

Пресс-секретарь президента РФ сказал об этом, комментируя ситуацию с WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max.

Песков указал на то, что этот факт необходимо учитывать при ведении секретных государственных и корпоративных переписок, отмечает RT.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp ждёт в РФ пессимизация и судьба заблокированного Viber, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

