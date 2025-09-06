Песков: Переписки в любом мессенджере абсолютно прозрачны для спецслужб
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что переписка в любых мессенджерах полностью прозрачна для спецслужб.
Пресс-секретарь президента РФ сказал об этом, комментируя ситуацию с WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram в России, а также внедрение отечественного мессенджера Max.
Песков указал на то, что этот факт необходимо учитывать при ведении секретных государственных и корпоративных переписок, отмечает RT.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp ждёт в РФ пессимизация и судьба заблокированного Viber, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru