Белорусский турист пропал на Эльбрусе
На горе Эльбрус находится 26-летний белорусский альпинист, который перестал выходить на связь, сообщили в МЧС.
К месту нахождения туристы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер». Кроме того, осуществляется аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС. Имя туриста не называется.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, цель альпиниста — покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса. Высота вершины — более 3700 метров, сложность восхождения — 4Б (при наивысшей в 6В).
Ранее эксперт РСТ, учредитель компании «Горный Гид» Сергей Баранов заявил НСН, что почти ни в одной стране мира нет практики обязательного сопровождения гидами при подъеме на любые высоты, исключения составляют вершины в Китае и Эверест в Гималаях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белорусский турист пропал на Эльбрусе
- Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке
- Чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага арестовали в Москве
- В Милане прощаются с итальянским модельером Джорджо Армани
- От безвиза с Китаем до Украины: Чем запомнился Восточный экономический форум
- Лариса Долина получила Орден «За заслуги перед Отечеством»
- Михалков назвал слабым фильм Шона Бейкера «Анора»
- Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Казани
- Концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
- В Сербии в ночных беспорядках пострадали 14 полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru