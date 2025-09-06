Белорусский турист пропал на Эльбрусе

К месту нахождения туристы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер». Кроме того, осуществляется аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС. Имя туриста не называется.



В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, цель альпиниста — покорить пик Терсколак на восточном отроге Эльбруса. Высота вершины — более 3700 метров, сложность восхождения — 4Б (при наивысшей в 6В).

Ранее эксперт РСТ, учредитель компании «Горный Гид» Сергей Баранов заявил НСН, что почти ни в одной стране мира нет практики обязательного сопровождения гидами при подъеме на любые высоты, исключения составляют вершины в Китае и Эверест в Гималаях.

