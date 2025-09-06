Компаниям разрешили ввести выплаты на детей до 1 млн рублей раньше 2026 года
Возможный размер корпоративных выплат при рождении ребенка увеличат до миллиона рублей — поправки вступят в силу с 2026 года. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина агентству ТАСС.
Сейчас сумма выплат, необлагаемых налогами и страховыми взносами, все еще составляет 50 тысяч, но работодатель уже может планировать к выплате с января 2026 года сумму до миллиона, отметила Баталина.
По мнению замминистра, пусть выплаты от работодателей не всегда смогут достигать суммы в один миллион рублей, но «найти возможность поддержки рождаемости в трудовом коллективе» смогут многие. И чем раньше это произойдет, тем лучше.
Ранее было предложено отказаться от индексации маткапитала на первенца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru