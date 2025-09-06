Ученые выяснили, что дети перенимают у родителей малоподвижный образ жизни
Дети перенимают малоподвижный образ жизни у родителей, показало исследование бразильских ученых. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Sports Medicine and Health Science.
В эксперименте приняли участие 182 ребенка в возрасте 6–17 лет и их родители. В течение недели физическая активность участников измерялась с помощью специальных акселерометров, которые прикреплялись к бедру.
Во всех группах ученые зафиксировали высокий уровень сидячего времени: в среднем и дети, и их родители проводили сидя по восемь-девять часов ежедневно.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала НСН, что регулярные занятия спортом помогут снизить уровень стресса, начать внедрять в жизнь новую полезную привычку можно с непродолжительных прогулок быстрым шагом.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru