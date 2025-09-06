Объявлены лауреаты 82-го международного Венецианского кинофестиваля

Главный приз 82-го Венецианского кинофестиваля получил фильм «Голос Хинд Раджаб» об убийстве палестинской девочки. Американский режиссер Бенни Сафди удостоен «Серебряного льва» фестиваля за лучшую режиссуру (фильм «Крушащая машина»).

В номинации «Лучший сценарий» отличилась Валери Донзелли с картиной «На работе» (A Pied d’oeuvre).

Итальянец Тони Сервилло и китаянка Синь Чжилэй получили призы за лучшую мужскую и женскую роли.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что в байопиках нечасто можно встретить героев, основанных на личности политиков-современников, что и привлекает дополнительный интерес к картине «Кремлевский волшебник», основанной на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи.

