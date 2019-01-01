Историк опроверг «вековую независимость» Крыма

Господство итальянцев в регионе тоже было не вечным, ему на смену пришло время турок, продолжил историк. Без такого покровительства, по его словам, Крым просто не смог бы просуществовать так долго.

«После 1453 года произошло изгнание генуэзцев из этого региона. Турки крайне неприязненно относились к ним и быстро их оттуда выпроводили. И только в конце XV века там стали хозяевами крымские татары, как их называли. По официальной версии это один из осколков Золотой Орды. И они, как наследники Золотой Орды, пытались объединять вокруг себя эти территории. А Москва, конечно, имела другие интересы, и поэтому столкновение между ними было неизбежно. И оно закончилось поражением крымских татар. Но в те годы Крымское ханство чувствовало себя хорошо, поскольку за ним стояла Османская империя. Оно не могло как-то существовать, если бы за ними не стояли такие покровители, которые были готовы всегда заступиться. Поэтому ни о какой независимости Крымского ханства и вообще Крыма, ни при генуэзцах, ни при татарах, говорить не приходится. Даже если мы возьмём время до генуэзцев, то это была абсолютно греческая колония», — заключил историк.

Добавим, в Совете Федерации РФ уже откликнулись на слова советника президента Украины о дальнейшей судьбе Крыма. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что такие заявления команды Зеленского говорят об их дилетантском подходе. Подробнее об этом, читайте в материале НСН.

