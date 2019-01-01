Историк опроверг «вековую независимость» Крыма
Доктор исторических наук, профессор МПГУ рассказал НСН, какие были хозяева у территорий, на которых сейчас располагается Крым.
Украина намерена вернуться к вопросу внесения в конституцию страны пункта о «национальной автономии» Крыма. Об этом в эфире телеканала ATR заявил советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев. Он напомнил, что с XIX века украинская сторона сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.
«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое», — заявил политик.
Отметим, что слова историков о том, что Крым был турецкой колонией, он назвал вымышленными и пропагандистскими. Такое утверждение, по его мнению, появилось для оправдания территориального захвата.
Советник президента Украины подзабыл историю, убеждён доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков. В эфире НСН он рассказал, что ни о какой «вековой независимости» Крыма говорить не приходится. Исторически эти территории всегда были под чьим-то могущественным крылом.
«Фундамент крымской истории — генуэзский. Об этом часто забывают. Сначала на эти территории претендовала Венеция, но после разгрома Константинополя в 1204 году между Венецией и Генуей было заключено соглашение. Оно касалось раздела территорий анклава Средиземного моря: южная часть переходила к венецианцам, а северная — к генуэзцам. Фактически генуэзцы стали не только хозяевами Босфора и Дарданелл, но и всей акватории Чёрного моря и рек — Днепра и Дона. По всему периметру Чёрного моря, начиная от Батуми, где сегодняшний город находится, и кончая Одессой, даже западнее, всё было покрыто генуэзскими крепостями. И столица этих владений располагалась в Крыму, там, где сейчас Феодосия. Генуэзцы контролировали там все, начиная с XIII века и до Ивана III», — рассказал Пыжиков.
Господство итальянцев в регионе тоже было не вечным, ему на смену пришло время турок, продолжил историк. Без такого покровительства, по его словам, Крым просто не смог бы просуществовать так долго.
«После 1453 года произошло изгнание генуэзцев из этого региона. Турки крайне неприязненно относились к ним и быстро их оттуда выпроводили. И только в конце XV века там стали хозяевами крымские татары, как их называли. По официальной версии это один из осколков Золотой Орды. И они, как наследники Золотой Орды, пытались объединять вокруг себя эти территории. А Москва, конечно, имела другие интересы, и поэтому столкновение между ними было неизбежно. И оно закончилось поражением крымских татар. Но в те годы Крымское ханство чувствовало себя хорошо, поскольку за ним стояла Османская империя. Оно не могло как-то существовать, если бы за ними не стояли такие покровители, которые были готовы всегда заступиться. Поэтому ни о какой независимости Крымского ханства и вообще Крыма, ни при генуэзцах, ни при татарах, говорить не приходится. Даже если мы возьмём время до генуэзцев, то это была абсолютно греческая колония», — заключил историк.
Добавим, в Совете Федерации РФ уже откликнулись на слова советника президента Украины о дальнейшей судьбе Крыма. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что такие заявления команды Зеленского говорят об их дилетантском подходе. Подробнее об этом, читайте в материале НСН.
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