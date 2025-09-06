Умер фронтмен группы Ozone Гари Перес

На 60 году жизни скончался звезда гаитянской поп-музыки Гари Дидье Перес, сообщил его коллега по Zenglen на официальной странице группы в соцсетях.

Гари Перес был большой звездой танцевальной музыки, популярной на Гаити и Антильских островах. Он родился в 1956 году. Карьеру музыкант начал в 1980-х годах. В 1990-х создал группу Ozone, а позже основал студию в Бруклине.

Известно, что артист страдал от диабета и хронический почечной недостаточности. Осенью 2023 года Перес перенес операцию на открытом сердце, а в начале 2025 года - ампутацию левой ноги, из-за чего был вынужден пользоваться протезом.

