Умер фронтмен группы Ozone Гари Перес
На 60 году жизни скончался звезда гаитянской поп-музыки Гари Дидье Перес, сообщил его коллега по Zenglen на официальной странице группы в соцсетях.
Гари Перес был большой звездой танцевальной музыки, популярной на Гаити и Антильских островах. Он родился в 1956 году. Карьеру музыкант начал в 1980-х годах. В 1990-х создал группу Ozone, а позже основал студию в Бруклине.
Известно, что артист страдал от диабета и хронический почечной недостаточности. Осенью 2023 года Перес перенес операцию на открытом сердце, а в начале 2025 года - ампутацию левой ноги, из-за чего был вынужден пользоваться протезом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объявлены лауреаты 82-го международного Венецианского кинофестиваля
- Ученые выяснили, что дети перенимают у родителей малоподвижный образ жизни
- Умер фронтмен группы Ozone Гари Перес
- Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
- Скрипку Эйнштейна выставили на аукцион за £300 тысяч
- Стас Михайлов предложил включить в школьную программу академическую музыку
- Песков: Переписки в любом мессенджере абсолютно прозрачны для спецслужб
- Компаниям разрешили ввести выплаты на детей до 1 млн рублей раньше 2026 года
- Белорусский турист пропал на Эльбрусе
- Путин наградил врачей, продолживших операцию во время землетрясения на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru