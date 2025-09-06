Стас Михайлов предложил включить в школьную программу академическую музыку

Он удивился идее ввести в школьную программу песни современных артистов.

По словам Михайлова, российская школа пения и музыки не уступает зарубежной. Он также призвал не равняться на иностранных исполнителей, несмотря на их технологическое преимущество. Кроме того, Михайлов сказал, что нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться технологиями других стран, если они лучше.

Ранее народный артист России Олег Газманов признался, что тронут тем фактом, что его песни «Бессмертный полк», «Вперед, Россия» и «Офицеры» включили в школьную программу, напоминает RT.

