Штрафы за самокаты. Для взрослых и за детей

Она также предложила детям до 18 лет запретить управлять электросамокатами, так как это опасно для них самих и других участников движения.

«Я начну с самого важного ограничения, которое, на мой взгляд, оправдано. Следует в той версии ПДД, которая готовится, повысить возраст пользования и владения с 7 лет хотя бы до 14. Сейчас поправки в ПДД позволяют пользоваться электрическими средствами индивидуальной мобильности лицам с 7 лет с сопровождением родителя. Но ребенок не может адекватно управлять самокатом. Минтрансу сделать принять это пожелание «Единой России». Я бы также вводила штрафы для родителей, которые на свои аккаунты регистрируют самокаты детям. Они подвергают опасности своих детей и всех окружающих», - призвала она.

Электросамокаты не смогут запретить в России, но управление ими будет отрегулировано, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

