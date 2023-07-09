Штрафы за самокаты. Для взрослых и за детей
В России пытаются урегулировать проблему опасного вождения самокатов взрослыми и детьми.
За езду двух человек одновременно на электросамокате могут наказывать штрафом в 1000 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева.
Высокие штрафы и страх наказания по-прежнему работают и могут поспособствовать уменьшению числа аварий и повышению уровня безопасности. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
«Сейчас штрафы очень малы, от 800 до 1500 рублей. Для электросамокатчиков — как слону дробина. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортным средством, нарушителей довольно много как на прокатных, так и на частных самокатах (что еще опаснее, так как на частных СИМ скорость не ограничена). К сожалению, в нашей стране до сих пор работает палочная система, высокие штрафы и страх наказания могут поспособствовать повышению безопасности и снижению аварийности. Возможно, уже в течение сезона после принятия поправок мы увидим какие-то результаты», — сказала Эрдман.
Она также предложила детям до 18 лет запретить управлять электросамокатами, так как это опасно для них самих и других участников движения.
«Я начну с самого важного ограничения, которое, на мой взгляд, оправдано. Следует в той версии ПДД, которая готовится, повысить возраст пользования и владения с 7 лет хотя бы до 14. Сейчас поправки в ПДД позволяют пользоваться электрическими средствами индивидуальной мобильности лицам с 7 лет с сопровождением родителя. Но ребенок не может адекватно управлять самокатом. Минтрансу сделать принять это пожелание «Единой России». Я бы также вводила штрафы для родителей, которые на свои аккаунты регистрируют самокаты детям. Они подвергают опасности своих детей и всех окружающих», - призвала она.
Электросамокаты не смогут запретить в России, но управление ими будет отрегулировано, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
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