Идею сенатора ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч назвали опасной
При столь резком снижении скорости электросамокатов они потеряют устойчивость и транспортную функцию, а обеспечить безопасность пешеходов можно иначе, сказала в эфире НСН Ксения Эрдман.
На скорости 10 км/ч электросамокат становится неустойчивым, к тому же, он утратит транспортную функцию. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил власти Москвы ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах, передает РИА Новости. По словам автора инициативы, множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, «свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев». Эрдман объяснила, почему ввести подобное ограничение невозможно.
«На скорости 10 км/ч с самокатом происходят две принципиальные вещи. Во-первых, сильно снижается его устойчивость. Любой человек, который встанет на самокат и попробует проехать на нем со скоростью от 5 до 10-12 км/ч, будет гораздо более опасен для других участников дорожного движения, нежели тот, кто будет передвигаться со скоростью 15-20-25 км/ч. Во-вторых, самокат — это средство индивидуальной мобильности (СИМ), которое прежде всего выполняет транспортную функцию, оно призвано помочь добраться по кратчайшему маршруту и за минимальное время из точки А в точку Б. Скорость 10 км/ч напрочь лишает его этой функции. Если обратить внимание на статистику Москвы, мы поймем, насколько самокаты каннибализируют поездки на общественном транспорте, личном автомобиле и каршеринге», — сказала Эрдман.
Собеседница НСН также отметила, что в любом городе достаточно зон ограничения скорости и зон запрета движения для СИМ.
«В Москве их сейчас порядка двухсот. Это как раз способ повысить безопасность в местах скопления людей, большого потока пешеходов, там, где возможно появление детей. Нет необходимости снижать максимальную скорость до 10 км/ч. Каждый город может без снижения транспортной функции подходить к этому вопросу индивидуально и в каких-то местах искусственно снижать скорость, чтобы не подвергать никого опасности», — добавила эксперт.
Директор Ассоциации операторов микромобильности подчеркнула, что куда сложнее и опаснее обстоят дела с частными СИМ.
«В отличие от кикшеринговых самокатов, их скорость не ограничена ничем. А наши кулибины умудряются “докручивать” их в гаражах и изменять технические характеристики производителей. Единственный способ привести к общему знаменателю частные самокаты и кикшеринговые — вписать каждый частный электросамокат в систему ЭРА-ГЛОНАСС и GPS и поместить их в единую транспортную городскую систему. Это необходимо, чтобы скорость частных самокатов была не выше 25 км/ч и чтобы на них также распространялись зоны ограничения скорости, которые есть в каждом городе, и зоны запрета движения. Возможно это будет только тогда, когда ГОСТ, который 1 февраля был принят на электрические СИМ, будет переведен из разряда добровольного в разряд обязательного. Сейчас над этим работает Минпромторг, но пройдет по меньшей мере год, если этот процесс будет двигаться довольно оперативно», — заявила Эрдман.
В заключение собеседница НСН привела статистику целей и средней скорости поездок на электросамокатах.
«Статистика везде разная. Если говорить о Москве, то на развлечения приходятся 70-75% от общего числа поездок. Средняя же скорость передвижения на прокатном самокате — 18-22 км/ч», — подытожила она.
Ранее Эрдман заявила, что высокие штрафы и страх наказания по-прежнему работают и могут поспособствовать уменьшению числа аварий с участием СИМ и повышению уровня безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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