Идею сенатора ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч назвали опасной

Ранее сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил власти Москвы ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах, передает РИА Новости. По словам автора инициативы, множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, «свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев». Эрдман объяснила, почему ввести подобное ограничение невозможно.

«На скорости 10 км/ч с самокатом происходят две принципиальные вещи. Во-первых, сильно снижается его устойчивость. Любой человек, который встанет на самокат и попробует проехать на нем со скоростью от 5 до 10-12 км/ч, будет гораздо более опасен для других участников дорожного движения, нежели тот, кто будет передвигаться со скоростью 15-20-25 км/ч. Во-вторых, самокат — это средство индивидуальной мобильности (СИМ), которое прежде всего выполняет транспортную функцию, оно призвано помочь добраться по кратчайшему маршруту и за минимальное время из точки А в точку Б. Скорость 10 км/ч напрочь лишает его этой функции. Если обратить внимание на статистику Москвы, мы поймем, насколько самокаты каннибализируют поездки на общественном транспорте, личном автомобиле и каршеринге», — сказала Эрдман.

Собеседница НСН также отметила, что в любом городе достаточно зон ограничения скорости и зон запрета движения для СИМ.

«В Москве их сейчас порядка двухсот. Это как раз способ повысить безопасность в местах скопления людей, большого потока пешеходов, там, где возможно появление детей. Нет необходимости снижать максимальную скорость до 10 км/ч. Каждый город может без снижения транспортной функции подходить к этому вопросу индивидуально и в каких-то местах искусственно снижать скорость, чтобы не подвергать никого опасности», — добавила эксперт.

Директор Ассоциации операторов микромобильности подчеркнула, что куда сложнее и опаснее обстоят дела с частными СИМ.

«В отличие от кикшеринговых самокатов, их скорость не ограничена ничем. А наши кулибины умудряются “докручивать” их в гаражах и изменять технические характеристики производителей. Единственный способ привести к общему знаменателю частные самокаты и кикшеринговые — вписать каждый частный электросамокат в систему ЭРА-ГЛОНАСС и GPS и поместить их в единую транспортную городскую систему. Это необходимо, чтобы скорость частных самокатов была не выше 25 км/ч и чтобы на них также распространялись зоны ограничения скорости, которые есть в каждом городе, и зоны запрета движения. Возможно это будет только тогда, когда ГОСТ, который 1 февраля был принят на электрические СИМ, будет переведен из разряда добровольного в разряд обязательного. Сейчас над этим работает Минпромторг, но пройдет по меньшей мере год, если этот процесс будет двигаться довольно оперативно», — заявила Эрдман.

В заключение собеседница НСН привела статистику целей и средней скорости поездок на электросамокатах.

«Статистика везде разная. Если говорить о Москве, то на развлечения приходятся 70-75% от общего числа поездок. Средняя же скорость передвижения на прокатном самокате — 18-22 км/ч», — подытожила она.

Ранее Эрдман заявила, что высокие штрафы и страх наказания по-прежнему работают и могут поспособствовать уменьшению числа аварий с участием СИМ и повышению уровня безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

