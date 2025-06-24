Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Как сообщается на сайте проекта, певица стала рекордсменкой по количеству дуэтов.

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Уточняется, что за свою карьеру 56-летняя исполнительница записала 114 совместных треков. Это, в том числе, дуэты с Людмилой Зыкиной, Александром Тагриным, Михаилом Боярским, Татьяной Овсиенко, Сергеем Пенкиным, Львом Лещенко и другими.

Авторы издания указали, что рекорд Булановой является «символом её творческой энергии и любви к музыке».

«Это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру», — говорится в сообщении.

Ранее в Книгу рекордов России попал сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам - как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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