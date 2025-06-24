В гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами

Схрон с боеприпасами найден в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя оперативных служб.

По данным агентства, речь идет о гостинице «Спутник».

«В подвале... при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом», - отметил источник.

Работник гостиницы сообщил о находке в полицию, силовики изъяли все опасные предметы и проведут проверку. Предположительно, боеприпасы могли быть предназначены для проведения диверсий.

Ранее ФСБ обнаружила заминированный оружейный схрон в районе Селидова в Донецкой Народной Республике, сообщает РЕН ТВ.

