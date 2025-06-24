В гостинице в Петербурге обнаружили схрон с боеприпасами
Схрон с боеприпасами найден в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя оперативных служб.
По данным агентства, речь идет о гостинице «Спутник».
«В подвале... при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом», - отметил источник.
Работник гостиницы сообщил о находке в полицию, силовики изъяли все опасные предметы и проведут проверку. Предположительно, боеприпасы могли быть предназначены для проведения диверсий.
Ранее ФСБ обнаружила заминированный оружейный схрон в районе Селидова в Донецкой Народной Республике, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru