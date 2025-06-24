Российские военные освободили Дылеевку в ДНР
24 июня 202512:30
Армия России освободила поселок Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что очередной участок в ДНР взяла под свой контроль «Южная» группировка войск.
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка», - указали в ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенными пунктами Перебудова в ДНР и Петровское в Харьковской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru