Российские военные освободили Дылеевку в ДНР

Армия России освободила поселок Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что очередной участок в ДНР взяла под свой контроль «Южная» группировка войск.

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка», - указали в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над населенными пунктами Перебудова в ДНР и Петровское в Харьковской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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