Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
24 июня 202512:18
Иран в последние часы не запускал ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщила гостелерадиокомпания республики IRIB.
«Генштаб вооруженных сил... опроверг запуск какой-либо ракеты в последние несколько часов со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий», - указано в заявлении.
Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении достигнутого режима прекращения огня и запуске одной ракеты по северу страны. Глава израильского минобороны Исраэль Кац поручил ответить на якобы имевшую место атаку, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru