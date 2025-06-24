Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля

Иран в последние часы не запускал ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщила гостелерадиокомпания республики IRIB.

«Им есть, что терять!»: Трамп «помирил» Иран и Израиль под свист летящих ракет

«Генштаб вооруженных сил... опроверг запуск какой-либо ракеты в последние несколько часов со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий», - указано в заявлении.

Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении достигнутого режима прекращения огня и запуске одной ракеты по северу страны. Глава израильского минобороны Исраэль Кац поручил ответить на якобы имевшую место атаку, пишет RT.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры