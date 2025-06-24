В Израиле обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня
Иран нарушил режим прекращения огня с Израилем. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
«Иран запустил одну ракету в северном направлении», - отмечается в заявлении.
По данным СМИ, боеприпас был перехвачен.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ответить на атаку «мощными ударами в самом сердце Тегерана».
Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив согласился на двустороннее прекращение огня с Ираном, пишет 360.ru. В то же время Израиль обещал «решительно реагировать» на нарушение перемирия.
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