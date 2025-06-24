Кремль опроверг данные о якобы переданном Путину письме от Хаменеи

Информация о письме от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которое министр иностранных дел республики Аббас Аракчи якобы передал президенту России Владимиру Путину, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин встретился в Кремле с главой МИД Ирана

Ранее СМИ сообщили, что Хаменеи через Аракчи передаст Путину письмо c просьбой о поддержке после ударов США по объектам в Иране, напоминает RT.

«Никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так», - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что «по сути» сообщения в прессе недостоверны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИранВладимир ПутинДмитрий Песков

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