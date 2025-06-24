Мэр Анапы Швец покинул должность

Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Отмечается, что градоначальник покидает должность в связи с переходом на новое место работы. Решение Швеца поддержал Совет муниципального образования Анапа.

Исполняющей обязанности мэра города-курорта назначена первый замглавы Анапы Светлана Балаева.

Василий Швец занимал пост мэра Анапы с августа 2020 года.

Ранее стало известно, что главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру отправили в отставку из-за «недостойного поведения» на Мемориале памяти Великой Отечественной войны, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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