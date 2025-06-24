Нидерланды выделят Киеву пакет военной помощи на 175 млн евро

Нидерланды выделят новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Я объявляю о новом пакете [помощи Украине] на 175 миллионов евро», - написал чиновник в соцсети Х.

По его словам, Киев получит в том числе радиолокационные системы, беспилотники, транспортные средства для перевозки раненых.

Ранее в правительстве Новой Зеландии сообщили, что страна передаст Украине военную помощь на сумму более $9,5 млн, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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