Нидерланды выделят Киеву пакет военной помощи на 175 млн евро
24 июня 202511:38
Нидерланды выделят новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
«Я объявляю о новом пакете [помощи Украине] на 175 миллионов евро», - написал чиновник в соцсети Х.
По его словам, Киев получит в том числе радиолокационные системы, беспилотники, транспортные средства для перевозки раненых.
Ранее в правительстве Новой Зеландии сообщили, что страна передаст Украине военную помощь на сумму более $9,5 млн, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru