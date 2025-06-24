Путин провел переговоры с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры стран обсудили в том числе Петербургский международный экономический форум, в котором Бахрейн участвовал в качестве гостя. Путин отметил активную и плодотворную работу делегации королевства, в свою очередь, Аль Халифа выразил признательность за гостеприимство российской стороны. Политики подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, президент РФ и король Бахрейна поговорили о ситуации на Ближнем Востоке, выступив за скорейшее восстановление мира в регионе.

«В этой связи подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре 2025 года в Москве первого российско-арабского саммита», - подчеркнули в Кремле.

Накануне Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, напоминает RT.

