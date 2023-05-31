«Штрафы для родителей»: В России предложили запретить детям управлять электросамокатами

«Я начну с самого важного ограничения, которое, на мой взгляд, оправдано. Следует в той версии ПДД, которая готовится, повысить возраст пользования и владения с 7 лет хотя бы до 14. Сейчас поправки в ПДД позволяют пользоваться электрическими средствами индивидуальной мобильности лицам с 7 лет с сопровождением родителя. Но ребенок не может адекватно управлять самокатом. Минтрансу сделать принять это пожелание «Единой России». Я бы также вводила штрафы для родителей, которые на свои аккаунты регистрируют самокаты детям. Они подвергают опасности своих детей и всех окружающих», - призвала она.

По ее словам, ограничение скорости не будет эффективным, так как средняя скорость и так не превышает разумные ограничения.

«Что касается ограничения скорости, я не думаю, что эта мера необходимая и эффективная. Если взять статистику прокатных средств, как правило, в городах скорость не превышает 15-20 километров в час. Максимальная скорость по правилам – 25 километров в час. Но в ряде регионов это скорость снижается по соглашению с операторами. То есть, эта мера избыточная», - отметила она.

Эрдман также добавила, что проблему передвижения самокатов по пешеходной зоне можно решить только путем развития инфраструктуры.

«Самокаты могут и сейчас передвигаться по проезжей части, скорость которой не превышает 60 километров в час. Ситуация с самокатами немного отличается от велосипедов. Электросамокаты при отсутствии велоинфраструктуры едут преимущественно по пешеходной зоне, в крайнем случае могут перемещаться на проезжую часть. Нужно заниматься строительством велоинфраструктуры, чтобы перемещение для всех было безопасным», - заключила собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил о необходимости ввести в России права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что сравнивать прокатные самокаты со скутерами некорректно из-за фактора скорости.