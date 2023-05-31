«Штрафы для родителей»: В России предложили запретить детям управлять электросамокатами
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что сегодня дети с 7 лет могут управлять самокатом, что небезопасно для всех участников движения.
Детям до 18 лет нужно запретить управлять электросамокатами, так как это опасно для них самих и других участников движения, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН. Она призвала ввести штрафы для родителей, которые поощряют такое «катание».
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский предложил ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения лицам до 18 лет. Эрдман полностью поддержала только ограничения по возрасту.
«Я начну с самого важного ограничения, которое, на мой взгляд, оправдано. Следует в той версии ПДД, которая готовится, повысить возраст пользования и владения с 7 лет хотя бы до 14. Сейчас поправки в ПДД позволяют пользоваться электрическими средствами индивидуальной мобильности лицам с 7 лет с сопровождением родителя. Но ребенок не может адекватно управлять самокатом. Минтрансу сделать принять это пожелание «Единой России». Я бы также вводила штрафы для родителей, которые на свои аккаунты регистрируют самокаты детям. Они подвергают опасности своих детей и всех окружающих», - призвала она.
По ее словам, ограничение скорости не будет эффективным, так как средняя скорость и так не превышает разумные ограничения.
«Что касается ограничения скорости, я не думаю, что эта мера необходимая и эффективная. Если взять статистику прокатных средств, как правило, в городах скорость не превышает 15-20 километров в час. Максимальная скорость по правилам – 25 километров в час. Но в ряде регионов это скорость снижается по соглашению с операторами. То есть, эта мера избыточная», - отметила она.
Эрдман также добавила, что проблему передвижения самокатов по пешеходной зоне можно решить только путем развития инфраструктуры.
«Самокаты могут и сейчас передвигаться по проезжей части, скорость которой не превышает 60 километров в час. Ситуация с самокатами немного отличается от велосипедов. Электросамокаты при отсутствии велоинфраструктуры едут преимущественно по пешеходной зоне, в крайнем случае могут перемещаться на проезжую часть. Нужно заниматься строительством велоинфраструктуры, чтобы перемещение для всех было безопасным», - заключила собеседница НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил о необходимости ввести в России права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что сравнивать прокатные самокаты со скутерами некорректно из-за фактора скорости.
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