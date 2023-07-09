Совфед предложил наказывать россиян за езду вдвоем на одном самокате

По его словам, фиксировать нарушения сможет сотрудник ГИБДД. Парламентарий считает, что если за переход в неположенном месте грозит штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем на самокате эту сумму нужно увеличить вдвое.

На скорости 10 км/ч электросамокат становится неустойчивым, к тому же, он утратит транспортную функцию. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

