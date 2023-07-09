Совфед предложил наказывать россиян за езду вдвоем на одном самокате
За езду двух человек одновременно на электросамокате могут наказывать штрафом в 1000 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева.
По его словам, фиксировать нарушения сможет сотрудник ГИБДД. Парламентарий считает, что если за переход в неположенном месте грозит штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем на самокате эту сумму нужно увеличить вдвое.
На скорости 10 км/ч электросамокат становится неустойчивым, к тому же, он утратит транспортную функцию. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru