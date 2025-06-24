Спектакли «Солнце Ландау» и «Тартюф» получили премию «Хрустальная Турандот»

Церемония вручения премии прошла 23 июня в Юсуповском дворце музея-заповедника «Архангельское». В номинации «Лучшая мужская роль» также оказалось два победителя. Ими стали Антон Шагин, исполнивший главную роль в спектакле «Гамлет» «Ленкома Марка Захарова», а также Павел Попов, сыгравший Льва Ландау в спектакле «Солнце Ландау».

Награду «Лучший дебют» получила Варвара Бочкова за роль Татьяны Лариной в спектакле «Евгений Онегин» (Театр имени Маяковского). Режиссёру данной постановки Егору Перегудову вручили статуэтку в номинации «Лучшая режиссерская работа сезона».

Кроме того, специальный приз «За честь, достоинство и служение театру» получил худрук РАМТ Алексей Бородин, а коллектив Театра имени Пушкина отметили специальной наградой «Передача огня» за спектакль «Плохие хорошие».

Ранее артист балета, народный артист РФ Николай Цискаридзе сказал, что ненавидит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

