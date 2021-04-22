Выходные с COVID-19. В России поспорили о расширении майских праздников
Продлят ли их в этом году, пока ещё не решено.
Минтруд рассматривает предложения увеличить в этом году продолжительность майских праздников. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. «Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса. Мы по ним еще вопросы не приняли», — заявил министр. Напомним, в этом году выходные в связи с майскими праздниками запланированы на 1-3 и 8-10 числа месяца.
Говоря о «предложениях из депутатского корпуса», глава Роструда, скорее всего, имел в виду инициативу лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, который ранее предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. Депутат пояснил, что длинные майские выходные люди смогут провести на даче, а на новогодние праздники людям делать нечего.
В ответ на это лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил дать гражданам право самим выбирать, отдыхать больше во время новогодних каникул, провести больше выходных в мае или прибавить к отпуску семь дополнительных дней на свое усмотрение. «Кому-то нравится на Новый год гулять долго гулять – имеет право. Он возьмет каникулярные дни в начале января. А для кого-то сидеть 10 дней дома зимой без дела – это мука», - объяснил парламентарий.
В Кремле возможное увеличение количества выходных в мае не подтвердили и не опровергли. «Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами. Однако опровергнуть эти сообщения представитель Кремля также затруднился.
Одним из важных факторов принятия решения о дополнительных выходных будет эпидемиологическая ситуация в России. Вирусолог Алексей Аграновский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможное продление в России майских праздников существенно не повлияет на заболеваемость. «Дело не в таких мерах. Одни люди сидят дома, никуда не ходят и не заражаются, а другие ездят в Турцию или куда-то еще, куда не стоило бы сейчас ездить. Люди все разные, так что отменяй – не отменяй, объединяй – не объединяй все праздники, - это мало на что повлияет», - объяснил специалист.
Против дополнительных выходных обычно выступает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, большое количество нерабочих дней негативно влияет на экономику и здоровье. Он напомнил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных. «Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав», — подчеркнул Онищенко.
Вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также обеспокоился тем, что большее количество выходных в мае повлияет на количество больных. Он предупредил, что предстоящие майские праздники могут стать причиной всплеска заболеваемости.
«При массовом выезде на природу следует соблюдать осторожность. Конечно, есть шашлыки не снимая маску, сложно, но в другие моменты её следует носить. Необходимо учитывать все обстоятельства. Привились вы или нет, какая компания у вас собирается – что за люди будут вокруг вас», - сообщил эксперт.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал погоду на майские праздники.
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