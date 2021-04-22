Выходные с COVID-19. В России поспорили о расширении майских праздников

Минтруд рассматривает предложения увеличить в этом году продолжительность майских праздников. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. «Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса. Мы по ним еще вопросы не приняли», — заявил министр. Напомним, в этом году выходные в связи с майскими праздниками запланированы на 1-3 и 8-10 числа месяца.

Говоря о «предложениях из депутатского корпуса», глава Роструда, скорее всего, имел в виду инициативу лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, который ранее предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. Депутат пояснил, что длинные майские выходные люди смогут провести на даче, а на новогодние праздники людям делать нечего.

В ответ на это лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил дать гражданам право самим выбирать, отдыхать больше во время новогодних каникул, провести больше выходных в мае или прибавить к отпуску семь дополнительных дней на свое усмотрение. «Кому-то нравится на Новый год гулять долго гулять – имеет право. Он возьмет каникулярные дни в начале января. А для кого-то сидеть 10 дней дома зимой без дела – это мука», - объяснил парламентарий.