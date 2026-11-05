Эксперт назвал самые частые ошибки при подготовке машины к зиме

По мнению специалиста, тот же антифриз лучше менять до устойчивых морозов. Он предупредил, что не стоит заливать неразбавленный концентрат и надеяться, что он лучше защитит систему.



Готовый раствор можно применять сразу, а концентрат нужно разбавить водой по инструкции. Чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже −13 градусов, а вторая смесь с жидкостью в равных пропорциях — при −37.



Также из-за короткого светового дня водители часто ставят более мощные лампы. Но они не всегда дают больше света, зато могут перегревать разъемы, испортить отражатели и мешать встречным, добавил Ерицян. Сначала он советует проверить состояние фар и их регулировку.



Владельцам дизельных машин эксперт напомнил, что на зимнее топливо нужно переходить до первых морозов. Летняя солярка мутнеет при 0…−5 градусах и забивает фильтр при −10. Если топливо уже застыло, антигель добавлять бесполезно. В таких случаях нужен размораживатель или теплое помещение.



Владельцам электрокаров стоит положить в багажник запасной кабель. На морозе пластик и резина дубеют, и основной может треснуть. Еще специалист не рекомендует увлекаться зимними аксессуарами. Например, маломощные обогреватели салона неэффективны, чехлы с подогревом мешают управлять, а электрический скребок почти не экономит время.



На днях автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке.

