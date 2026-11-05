Эксперт назвал самые частые ошибки при подготовке машины к зиме
Автоэксперт Ашот Ерицян в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что многие водители меняют шины и заливают зимний стеклоомыватель, но забывают о других важных нюансах.
По мнению специалиста, тот же антифриз лучше менять до устойчивых морозов. Он предупредил, что не стоит заливать неразбавленный концентрат и надеяться, что он лучше защитит систему.
Готовый раствор можно применять сразу, а концентрат нужно разбавить водой по инструкции. Чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже −13 градусов, а вторая смесь с жидкостью в равных пропорциях — при −37.
Также из-за короткого светового дня водители часто ставят более мощные лампы. Но они не всегда дают больше света, зато могут перегревать разъемы, испортить отражатели и мешать встречным, добавил Ерицян. Сначала он советует проверить состояние фар и их регулировку.
Владельцам дизельных машин эксперт напомнил, что на зимнее топливо нужно переходить до первых морозов. Летняя солярка мутнеет при 0…−5 градусах и забивает фильтр при −10. Если топливо уже застыло, антигель добавлять бесполезно. В таких случаях нужен размораживатель или теплое помещение.
Владельцам электрокаров стоит положить в багажник запасной кабель. На морозе пластик и резина дубеют, и основной может треснуть. Еще специалист не рекомендует увлекаться зимними аксессуарами. Например, маломощные обогреватели салона неэффективны, чехлы с подогревом мешают управлять, а электрический скребок почти не экономит время.
На днях автомобилистам-новичкам рассказали, как подготовиться к первой зимней поездке.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦБ РФ: Экономика вернулась к состоянию перегрева
- Лантратова рассказала о встрече с женой Трамп
- Во Франции задержали 448 человек на протестах против роста цен
- Уролог рассказал об изменениях мужской сексуальности с возрастом
- Эксперт назвал самые частые ошибки при подготовке машины к зиме
- На Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка
- Киберэксперт предупредил о риске удаления файлов из облака
- Инфекционист предупредила о скрытой опасности домашних заготовок
- Под Калининградом уничтожили немецкую авиабомбу времен войны
- Непомнящий назвал бойкот сборной России по хоккею политическим решением