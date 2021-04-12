Никакого толку. Вирусолог о продлении майских праздников

«Дело не в таких мерах – взять, отменить майские или разбить майские, как раньше, на две части. Одни люди сидят дома, никуда не ходят и не заражаются, а другие ездят в Турцию или куда-то еще, куда не стоило бы сейчас ездить. Люди все разные, так что отменяй – не отменяй, объединяй – не объединяй все праздники, - это мало на что повлияет», - объяснил он.

По словам вирусолога, вместо пересмотра праздников надо призывать к вакцинации.

«У нас нормальная, хорошая, безопасная и весьма эффективная вакцина – по крайней мере «Спутник V». Не стоит это откладывать. Те, кто вакцинировался, могут чувствовать себя свободно – они защищены и от них защищены другие. После этого можно ехать хоть в Турцию, хоть на шашлыки – куда хотите. Но сначала надо сделать прививку. Если не болели и не вакцинировались, ехать сейчас куда-то за границу не стоит», - заключил собеседник агентства.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан.

