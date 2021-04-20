Не привился - сиди дома! Вирусолог назвал условие отдыха в Египте

Почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости вакцинации перед полётом на курорты.

Полеты на курорты Египта, скорое возобновление которых анонсировал МИД России, возможны исключительно для привитых россиян. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев.

«Не привитым гражданам я бы советовал сделать прививку, а в противном случае лучше вообще не выезжать за пределы своего родного округа. Надо подумать о себе – сколько уже времени минуло, пошёл второй год пандемии, это же не шутки. Надо смотреть правде в глаза – есть люди, которые считают вредной прививку от коронавируса. Однако я как вирусолог не могу воспринимать такую позицию без улыбки. Нужно свести число непривитых к минимуму не только в России, но и в других странах. Это должно быть общечеловеческой позицией», - подчеркнул специалист.

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Он также предупредил, что предстоящие майские праздники могут стать причиной всплеска заболеваемости:

«При массовом выезде на природу следует соблюдать осторожность. Конечно, есть шашлыки не снимая маску, сложно, но в другие моменты её следует носить. Необходимо учитывать все обстоятельства. Привились вы или нет, какая компания у вас собирается – что за люди будут вокруг вас».

Ранее в МИД Россси заявили, что прямые рейсы на курорты Египта могут быть возобновлены в ближайшее время. Чартеры анонсировал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Точной даты он не озвучил, однако источники называют вторую декаду мая.

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Вместе с тем, в оперативном штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что решение на этот счёт пока не принималось.

В начале сентября 2020 года авиасообщение между столицей Египта и Россией было возобновлено. С 1 апреля россияне могут летать в африканскую страну не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. В настоящее время регулярные рейсы летают в Каир пять раз в неделю.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Сомов
ТЕГИ:АвиасообщениеКоронавирусЕгипет
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