Не привился - сиди дома! Вирусолог назвал условие отдыха в Египте
Почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости вакцинации перед полётом на курорты.
Полеты на курорты Египта, скорое возобновление которых анонсировал МИД России, возможны исключительно для привитых россиян. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев.
«Не привитым гражданам я бы советовал сделать прививку, а в противном случае лучше вообще не выезжать за пределы своего родного округа. Надо подумать о себе – сколько уже времени минуло, пошёл второй год пандемии, это же не шутки. Надо смотреть правде в глаза – есть люди, которые считают вредной прививку от коронавируса. Однако я как вирусолог не могу воспринимать такую позицию без улыбки. Нужно свести число непривитых к минимуму не только в России, но и в других странах. Это должно быть общечеловеческой позицией», - подчеркнул специалист.
Он также предупредил, что предстоящие майские праздники могут стать причиной всплеска заболеваемости:
«При массовом выезде на природу следует соблюдать осторожность. Конечно, есть шашлыки не снимая маску, сложно, но в другие моменты её следует носить. Необходимо учитывать все обстоятельства. Привились вы или нет, какая компания у вас собирается – что за люди будут вокруг вас».
Ранее в МИД Россси заявили, что прямые рейсы на курорты Египта могут быть возобновлены в ближайшее время. Чартеры анонсировал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Точной даты он не озвучил, однако источники называют вторую декаду мая.
Вместе с тем, в оперативном штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что решение на этот счёт пока не принималось.
В начале сентября 2020 года авиасообщение между столицей Египта и Россией было возобновлено. С 1 апреля россияне могут летать в африканскую страну не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. В настоящее время регулярные рейсы летают в Каир пять раз в неделю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Вернувшихся из Турции и Танзании россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19
- Google включил борщ в десятку вошедших в историю российских блюд
- Производство вакцины «Спутник V» началось в Аргентине
- Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга из-за детского мячика
- Баста анонсировал первый в мире бой в категории бриджервейт
- Чехия пригрозила выслать всех российских дипломатов
- Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей
- Глава МИД Украины рассказал о неудачной попытке поговорить с Лавровым
- Федор Конюхов готов в одиночку очистить Северный полюс от пластика
- Фёдор Конюхов впервые в одиночку «пересидит» Северный полюс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru