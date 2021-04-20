Не привился - сиди дома! Вирусолог назвал условие отдыха в Египте

Полеты на курорты Египта, скорое возобновление которых анонсировал МИД России, возможны исключительно для привитых россиян. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев.

«Не привитым гражданам я бы советовал сделать прививку, а в противном случае лучше вообще не выезжать за пределы своего родного округа. Надо подумать о себе – сколько уже времени минуло, пошёл второй год пандемии, это же не шутки. Надо смотреть правде в глаза – есть люди, которые считают вредной прививку от коронавируса. Однако я как вирусолог не могу воспринимать такую позицию без улыбки. Нужно свести число непривитых к минимуму не только в России, но и в других странах. Это должно быть общечеловеческой позицией», - подчеркнул специалист.